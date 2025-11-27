EIL:
Daten nach Teillegalisierung Rekordhoch bei Cannabis-Konsum
Nach einer aktuellen Studie des Wissenschaftlichen Institutes der AOK Sachsen-Anhalt hat sich die Zahl der psychisch Kranken nach Cannabis-Konsum in den letzten zehn Jahren verdoppelt.
Aktualisiert: 01.12.2025, 11:44
Magdeburg - 7.000 Cannabis-Konsumenten sind demnach im vergangenen Jahr unter anderem wegen „Psychischer- und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide“ stationär und ambulant behandelt worden. Vor zehn Jahren waren es noch 3.600.