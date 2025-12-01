Der Schriftsteller Lutz Rathenow stellt in Magdeburg sein neues Buch „Früher ist morgen“ vor. Dafür hat er neue Gedichte verfasst und alte fragmentarische Texte bearbeitet.

Luth Rathenow mit seinem neuen Gedichtband bei einem Besuch in der Stadtbibliothek Magdeburg. Nächste Woche wird er dort lesen.

Magdeburg. - Einhundertelf Gedichte, Kurzprosa inklusive. Auf der Rückseite des feinen Leinenumschlages steht: „Jemand bewegt sich als Dichter durch Innen- und Außenwelten.“ Dieser Jemand ist Lutz Rathenow, sein neuestes Werk ist ein Konglomerat aus Altem und Neuem. Das meiste ist frisch entstanden, einiges jedoch stammt aus den 1970er Jahren, das er wiedergefunden und jetzt noch einmal bearbeitet hat. „Vieles war Fragment, eine Skizze geblieben“, erzählt er im Gespräch, er habe Tausende Seiten von Notizen in unterschiedlichen Fertigungsgraden. An so manche Zeilen aber musste er nicht neuerlich den Stift anlegen, zu allgemeingültig sind jahrzehntealte Texte. „In Auschwitz“ gehört dazu.