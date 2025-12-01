Das Dommuseum Ottonianum Magdeburg inszeniert eines seiner bedeutendsten originalen Objekte neu: Das tierische Goldobjekt stammt aus dem 12. Jahrhundert.

Magdeburg. - Es ist klein, nur etwa drei Zentimeter groß. Wenn man nah an das Glas der Vitrine geht, sieht man trotzdem Augen, Ohren und Maul sehr filigran dargestellt. „Das goldene Löwenköpfchen ist überraschend plastisch und ausdrucksstark“, sagt Ulrike Theisen. „Es schaut unglaublich freundlich.“ Die Kuratorin der Dauerausstellung im Dommuseum Magdeburg zeigt sich beglückt über die neue Inszenierung, mit der die Einzigartigkeit eines der wichtigsten Exponate im Spektrum der Domfunde unterstrichen wird.