Text oder Bild, was ist wichtiger? Die Geister scheiden sich jedenfalls an den Fotos, die uns Leser schicken und die wir alle zwei Wochen gesammelt auf der Leserseite veröffentlichen. Oft sind es Stadtansichten, Natur- und Tierbilder. „Wer will das sehen?“, fragen Kritiker, die Fotos interessierten doch nur die Einsender. Die Leserbriefe hingegen …

Ja, wer will das sehen? Definitiv nicht 100 Prozent aller Volksstimme-Leser, wie auch definitiv nicht 100 Prozent in die Leserbriefe oder andere Beiträge schauen. Denn „die“ Leser gibt es nicht. Zu unterschiedlich sind die Menschen mit ihren beruflichen und privaten Erfahrungen, ihren Vorlieben und Abneigungen, ihren Sichten auf die Dinge. Genau darin liegt der Sinn der Leserseite, die wir bewusst so und nicht Leserbriefseite nennen: Sie soll widerspiegeln, wie verschieden unsere Leser die Welt betrachten. Eine Form, dies darzustellen, sind Briefe, eine andere, Gedichte zu schreiben oder sich fotografisch auszudrücken.

Aber rauben „harmlose“ Motive nicht Platz für die Erörterung von politischen, wirtschaftlichen und sozialen Themen, die viele Menschen umtreiben? Anders gefragt: Sind Probleme nicht wichtiger als die schönen Dinge? Wie man diese Frage beantwortet, hängt von der persönlichen Einstellung ab. Auch Redaktionen sind stark davon geprägt, sich auf die kritischen Themen zu fokussieren – nach wie vor eine Kernaufgabe des Journalismus.

Ein größer gewordener Teil des Publikums wendet sich jedoch ob der Flut an Kriegen, Krisen und Problemen vom Medienkonsum ab und erinnert damit an einen weiteren Auftrag: Die Realität in möglichst vielen Facetten abzubilden, den schwierigen wie den schönen.

Viele Leserfotos lenken den Blick auf das Entdeckenswerte in unserer Region. Das kommt an, wie wir aus positiven Reaktionen weit über den Kreis der Einsender hinaus wissen. Schweres und Leichtes, Text und Bild – beides hat ein Recht auf Beachtung.