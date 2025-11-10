Die Suche nach einem Reparaturbetrieb für einen Massagesessel wurde für einen Leser zur Odyssee. Kaum jemand wollte sich der Aufgabe widmen.

Magdeburg/clt. - Ein bescheidenes Anliegen hatte Burkhard P. aus dem Bördekreis. Er suchte jemanden für die Reparatur eines Massagesessels. Das Möbelstück hatte er vor vier Jahren gekauft. Der Preis damals: fast 1.000 Euro. Nun funktionierte es nicht mehr.

Hoffnung Hersteller

Dass er keine Garantieansprüche auf das gute Stück mehr hatte und er selbst die Kosten tragen müsste, war dem Leser bewusst. Zum Wegwerfen war es ihm aber zu schade. Die Hoffnung er könnte über den Hersteller, bei dem er das Teil gekauft hat Unterstützung bekommen, erfüllte sich nicht. Dort sei er abgeblitzt.

„Dabei wollte ich nur, dass er mir für die Reparatur des Sessels einen entsprechenden Ansprechpartner benennt, welcher mir den Sessel repariert, wenn er es nicht selber tut“, berichtet Herr P. Am Telefon habe er von einem Mitarbeiter der betreffenden Firma „HomeDeluxe“ die Auskunft erhalten, er solle das Modul benennen, welches kaputt ist. Sie würden ein Neues schicken. „Woher soll ich wissen, welches Modul kaputt ist?“, so der enttäuschte Kunde.

Was ihn vor allem ärgerte, war die Aussage, bei solch einer kleinen Kaufsumme könne man nicht erwarten, dass es noch einen Service für die Reparatur gibt. Eine Beschwerde an den Geschäftsführer blieb unbeantwortet. Doch der Leser ließ nicht locker. „Ich will doch nicht den Sperrmüll bestellen?“, wandte er sich schließlich an die Redaktion. Der Volksstimme gegenüber wollte sich die Firma zu der Angelegenheit nicht äußern „aus Datenschutzgründen“, wie es hieß. Der Leiter des Kundenservice versprach aber, dem Leser zu helfen, wenn sich dieser direkt an ihn wende. Nach mehreren Versuchen gelang die Kontaktaufnahme. „Er hat mir angeboten, dass ich den Sessel zurückschicke, und sie reparieren ihn“, so die Nachricht wenige Tage darauf.

Elektriker schaut nach

Unabhängig davon habe er einen Elektriker gefunden, der sich den Sessel anschaut. „Vielleicht bekommt der heraus, was genau kaputt ist. Dann könnte ich ,Home Deluxe’ Bescheid sagen und sie könnten mir das Ersatzteil schicken und der Elektriker baut es ein“, so Burghard P. Das würde die erheblichen Rücksendekosten sparen. Wir hatten uns unterdessen bei der Handwerkskammer Magdeburg erkundigt, ob es in der Region einen Fachbetrieb gibt, der solche Möbel repariert. Pressesprecherin Anja Gildemeister konnte leider nur eine Firma im Harz benennen, bei der sich eine Anfrage lohne.

Sie hatte aber für ähnliche Fälle einen wichtigen Tipp. Damit sich noch mehr Menschen in Sachsen-Anhalt bei Waschmaschine, Tablet und Co. für die nachhaltige Variante entscheiden können, hat das Umwelt- und Klimaschutzministerium des Landes den „Reparaturatlas“ gestartet.

Die Online-Plattform bietet einen Überblick über entsprechende Angebote in den Regionen. Sie soll Verbraucher über Reparaturmöglichkeiten informieren und so mehr Anreize für die längere Nutzung von Gebrauchsgegenständen setzen.

Über die Datenbank werden Reparaturbetriebe erfasst und auf der Internetseite angezeigt. In einer Karte werden die Ergebnisse dargestellt und Kontaktdaten bereitgestellt.

Diese Infos gibt es unter der Adresse: reparaturatlas.sachsen-anhalt.de