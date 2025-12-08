Jeden Tag überfluten uns Informationen aus allen möglichen Quellen. Wie können wir herausfinden, welche stimmen und welche nicht? Vor dieser Frage stand die Redaktion kürzlich im Zusammenhang mit höchst umstrittenen Äußerungen eines AfD-Politikers, die dieser im Gespräch mit dem Portal Politico zur Einordnung der nationalsozialistischen Verbrechen formuliert hatte.

Die Volksstimme berichtete über die scharfe Kritik und brachte den Wortlaut der Aussagen. Aber, so kritisierten Leser, warum nicht das komplette Zitat mit drei weiteren, aus ihrer Sicht entscheidenden und offenbar nun unterschlagenen Sätzen, die ja auch im Internet kursierten?

Die Antwort ist banal: Weil diese drei Sätze nie gesagt worden waren. Das bestätigen die Gesprächsteilnehmer und man kann sich den Podcast zudem selbst anhören, wie es der Volksstimme-Reporter getan hat.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die fraglichen Sätze in sozialen Medien erfunden und verbreitet wurden. Eine der wichtigsten Methoden, um Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen, ist daher: sich nicht auf das verlassen, was andere, „das Internet“, Facebook-, Tiktok- oder Telegram-Gruppen aus zweiter Hand verbreiten, sondern sich einen eigenen Eindruck von der Originalquelle verschaffen.

Warum kann ein solches Gerücht überhaupt Kreise ziehen? Zum einen fügt es sich in eine ohnehin mit starken Emotionen aufgeladene Debatte ein; es klingt aufgrund vorheriger Erfahrungen mit der Thematik plausibel; und es lässt sich von den verschiedenen Seiten leicht für je eigene Zwecke instrumentalisieren.

Zum anderen liegt es an der schieren Menge an Informationen, den von Menschen gemachten und den von künstlicher Intelligenz in täuschend echter Anmutung produzierten.

Die schlechte Nachricht: Es wird immer schwieriger, Falschmeldungen zu entlarven.

Die gute Nachricht: Es ist möglich und ein kühler Kopf in hitziger Atmosphäre ein guter Anfang.