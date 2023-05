Für die Entsorgung von illegalem Müll auf gepachteten oder vermieteten Flächen ist nur in Ausnahmefällen das Ordnungsamt zuständig.

Entlang des Weges vom Zerbster Krimmling in Richtung Luso wurde Hausmüll einfach in die Natur geworfen.

Magdeburg - Zu denen, die am letzten April-Samstag am Magdeburger Elbufer den Abschluss der diesjährigen Frühjahrsputzaktion feierten, gehörte auch Werner Frische. Der Vorsitzende des Kleingartenvereins „Magnolienweg“ und weitere Gartenfreunde aus dem Rennetal waren wie in den Vorjahren wieder mit dabei, als es hieß: „Magdeburg putzt sich!“, bestätigt Michael Reif aus dem Rathaus der Landeshauptstadt.