Kontobetrüger in Sachsen-Anhalt unterwegs Betrug per Sepa-Lastschrift: Die 89,90-Euro-Masche
Immer öfter melden Bankkunden unberechtigte Abbuchungen der Firma „Megatipp Emergency Call Services“. Was man tun muss, wenn unberechtigte Zahlungen abgehen. Ermittler und Verbraucherzentrale erklären Hintergründe und Schritte.
Aktualisiert: 25.11.2025, 15:12
Magdeburg. - Der Altmärker aus einem Ortsteil Gardelegens glaubte seinen Augen nicht zu trauen, als er auf seine Kontodaten schaute und feststellen musste, dass eine Firma „Megatipp Emergency Call Services“ 89,90 Euro abgebucht hat. Für eine Leistung, die er nicht in Auftrag gegeben hat.