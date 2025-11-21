Seit der Veröffentlichung zu betrügerischen 89,90-Euro-Abbuchungen der Firma „Megatipp Emergency Call Services“ melden sich bei der Polizei Sachsen-Anhalts immer mehr Betroffene. Was die Verbraucherzentrale rät und wie sich Betroffene schützen können.

Betrügerische Abbuchungen vom Konto - so können sich Betroffene wehren

89,90-Euro-Abbuchungen ohne gültiges SEPA-Mandat breiten sich in Sachsen-Anhalt aus. Die Spuren der Betrüger führen ins Ausland. Die Verbraucherzentrale verrät, wie sich Betroffene wehren können.

Magdeburg/Halle - Am Donnerstag machte die Volksstimme eine Betrügermasche öffentlich, die seit einiger Zeit bereits in den alten Bundesländern bekannt ist, dort durch die Polizei verfolgt wird und nun auch nach Sachsen-Anhalt schwappt. Es handelt sich um betrügerische Abbuchungen von Konten - die Summe beträgt stets 89,90 Euro.