weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >

  3. MDR-Pensionen steigen weiter: Millionenlast trotz Sparkurs

Fürstliche Altersvorsorge bei Öffentlich-Rechtlichen Kostenexplosion nicht gestoppt: Millionen-Summe für Pensionen belastet MDR

DerMDR hat sich einen Sparkurs verordnet. Das merkt man an einer Stelle noch nicht. Für Pensionen muss der öffentlich-rechtliche Sender Hunderte Millionen Euro zurücklegen. Das sorgt für Kritik. 

Von Antonius Wollmann Aktualisiert: 30.12.2025, 07:19
Beim MDR sorgen die Altersrückstellungen für finanzielle Probleme. Der Sender muss Hunderte Millionen Euro für Pensionen aktueller und ehemaliger Mitarbeiter zurücklegen.   
Beim MDR sorgen die Altersrückstellungen für finanzielle Probleme. Der Sender muss Hunderte Millionen Euro für Pensionen aktueller und ehemaliger Mitarbeiter zurücklegen.    Foto:dpa

Magdeburg. - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat weiterhin Probleme, seine Ausgaben in den Griff zu kriegen. Ein wesentlicher Faktor dabei sind die Versorgungsansprüche von Mitarbeitern, die das Rentenalter erreicht haben. Demnach hat der Sender inzwischen nur für Pensionen 676 Millionen Euro zurückgelegt. Das geht aus dem aktuellen Geschäftsbericht hervor.