DerMDR hat sich einen Sparkurs verordnet. Das merkt man an einer Stelle noch nicht. Für Pensionen muss der öffentlich-rechtliche Sender Hunderte Millionen Euro zurücklegen. Das sorgt für Kritik.

Beim MDR sorgen die Altersrückstellungen für finanzielle Probleme. Der Sender muss Hunderte Millionen Euro für Pensionen aktueller und ehemaliger Mitarbeiter zurücklegen.

Magdeburg. - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat weiterhin Probleme, seine Ausgaben in den Griff zu kriegen. Ein wesentlicher Faktor dabei sind die Versorgungsansprüche von Mitarbeitern, die das Rentenalter erreicht haben. Demnach hat der Sender inzwischen nur für Pensionen 676 Millionen Euro zurückgelegt. Das geht aus dem aktuellen Geschäftsbericht hervor.