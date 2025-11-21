Die Masche mit den 89,90 Euro Betrügerische Abbuchungen vom Konto - so können sich Betroffene wehren
Seit der Veröffentlichung zu betrügerischen 89,90-Euro-Abbuchungen der Firma „Megatipp Emergency Call Services“ melden sich bei der Polizei Sachsen-Anhalts immer mehr Betroffene. Was die Verbraucherzentrale rät und wie sich Betroffene schützen können.
Magdeburg/Halle - Am Donnerstag machte die Volksstimme eine Betrügermasche öffentlich, die seit einiger Zeit bereits in den alten Bundesländern bekannt ist, dort durch die Polizei verfolgt wird und nun auch nach Sachsen-Anhalt schwappt. Es handelt sich um betrügerische Abbuchungen von Konten - die Summe beträgt stets 89,90 Euro.