Tödliche Schüsse in Wolmirstedt

Nach dem Messerangriff in Wolmirstedt erschossen Polizisten einen 27-jährigen Afghanen, der einen Landsmann tötete und drei Menschen verletzte.

Magdeburg - Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat heftige Vorwürfe am Ermittlungsvorgehen im Fall einer Messerattacke in Wolmirstedt (Landkreis Börde) zurückgewiesen. Die Beamten, die im Einsatz waren, wurden bis in die frühen Morgenstunden unter Umständen verhört worden, die Betroffene als sehr kritikwürdig eingestuft hatten.