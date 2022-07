Im Juli 1997 erschoss der Kriminelle Norman Volker Franz zwei Wachleute am damaligen Metro-Markt in Halle-Peißen und erbeutete viel Geld. Bis heute ist er nicht gefasst.

Nach dem Doppelmord 1997 in Halle-Peißen an der Metro suchen Experten der Kripo nach Spuren im Laderaum des überfallenen Werttransporters.

Halle (Saale)/MZ - Es war eines der brutalsten Verbrechen, die sich je in Halle ereignet haben: Am 21. Juli 1997, vor 25 Jahren, lauert ein Mann einem Geldtransporte auf, der am damaligen Metro-Markt in Peißen gerade Geld einladen will. Ohne Vorwarnung schießt der brutale Täter auf die 48 und 49 Jahre alten Geldboten mit einer großkalibrigen Waffe.