Migration und Flucht Geflüchtete: Landkreise in Sachsen-Anhalt warnen vor Überlastung

Flüchten im Winter wieder mehr Ukrainer nach Deutschland, drohen in vielen Landkreisen in Sachsen-Anhalt Engpässe bei der Unterbringung, denn über die Balkan-Route kommen ebenfalls immer mehr Asylsuchende aus anderen Staaten an.