Schwarze Schafe im Gesundheitswesen Extrem dreister Pflegedienst: Krankenkasse beklagt Millionenbetrug in Sachsen-Anhalt

Ambulanter Dienst aus Sachsen-Anhalt ging bei Betrug extrem schamlos vor. So flog die Sache auf.

Von Antonius Wollmann Aktualisiert: 29.10.2025, 13:46
Pflegeunternehmen in Sachsen-Anhalt nehmen es bei der Abrechnung nicht immer ganz genau. Foto: dpa

Magdeburg. - Selbst langjährige Kenner des Gesundheitswesens dürften über dieses Ausmaß an Dreistigkeit überrascht sein: Satte 3,7 Millionen Euro soll sich ein ambulanter Pflegedienst aus Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr mit Hilfe von gefälschten Abrechnungen von der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) erschlichen haben.