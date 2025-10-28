Ambulanter Dienst aus Sachsen-Anhalt ging bei Betrug extrem schamlos vor. So flog die Sache auf.

Pflegeunternehmen in Sachsen-Anhalt nehmen es bei der Abrechnung nicht immer ganz genau.

Magdeburg. - Selbst langjährige Kenner des Gesundheitswesens dürften über dieses Ausmaß an Dreistigkeit überrascht sein: Satte 3,7 Millionen Euro soll sich ein ambulanter Pflegedienst aus Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr mit Hilfe von gefälschten Abrechnungen von der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) erschlichen haben.