Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze hat am Mittwoch seine erste Regierungserklärung abgegeben. Das plant er bis zur Landtagswahl und darüber hinaus.

Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) skizzierte seinen Kurs bis zur Landtagswahl.

Magdeburg - Sven Schulze will die Schulausbildung praxisorientierter ausrichten. In seiner Regierungserklärung im Landtag sagte der CDU-Politiker am Mittwoch, mittelfristig solle das Fach Wirtschaft an Gymnasien ab der 7. Klasse wieder verpflichtend eingeführt werden.