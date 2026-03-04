weather wolkig
  3. Regierungserklärung von Sven Schulze: Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt skizziert den künftigen Kurs

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze hat am Mittwoch seine erste Regierungserklärung abgegeben. Das plant er bis zur Landtagswahl und darüber hinaus.

Von Michael Bock 04.03.2026, 16:37
Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) skizzierte seinen Kurs bis zur Landtagswahl.
Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) skizzierte seinen Kurs bis zur Landtagswahl.

Magdeburg - Sven Schulze will die Schulausbildung praxisorientierter ausrichten. In seiner Regierungserklärung im Landtag sagte der CDU-Politiker am Mittwoch, mittelfristig solle das Fach Wirtschaft an Gymnasien ab der 7. Klasse wieder verpflichtend eingeführt werden.