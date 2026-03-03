Vetternwirtschaft Sachsen-Anhalt AfD zeigt keine Reue, die FDP ruft nach dem Staatsanwalt
Vetternwirtschaft, Scheinjobs, Filz: Im Landtag von Sachsen-Anhalt geht es während der Aktuellen Debatte hoch her. Die FDP fordert die Strafjustiz auf, gegen die AfD zu ermitteln.
Aktualisiert: 04.03.2026, 15:36
Magdeburg - AfD-Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt haben im Bundestag und im Landestag reihenweise gegenseitig Verwandte und Partner auf Staatskosten als Mitarbeiter eingestellt. Dies ist derzeit legal, gilt aber als höchst umstritten. Am Donnerstag (5. März) will der Landtag das Gesetz verschärfen und Überkreuz-Anstellungen in Sachsen-Anhalt künftig verbieten.