Magdeburg. - Landwirte in Sachsen-Anhalt fordern vor der Neuwahl des Bundestages eine Wende in der Agrarpolitik. „Wir brauchen endlich Klarheit und Verlässlichkeit. Die überbordende Bürokratie und die Vielzahl an Regeln dürfen die Handlungsfreiheit der Bauern nicht weiter einschränken“, sagt Martin Dippe, Präsident des Bauernbundes. Für Olaf Feuerborn, Präsident des Landesbauernverbandes und Mitglied der CDU-Landtagsfraktion, ist der Bürokratieabbau „die grundlegende Voraussetzung für Investitionen in den Betrieben“. Andernfalls sei wirtschaftliches Wachstum nicht denkbar.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.