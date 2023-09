2011 tötete Helmut S. brutal seine Frau. Von Anfang an stand er zur schrecklichen Schuld und Strafe. In der Hochsicherheitshaft der JVA Burg galt er als „Vorzeigehäftling“.

Nach dem Mord an seiner Ehefrau hatte er lebenslänglich bekommen. Foto: Kaufholz

Helmut" S, vor dem Eingang des Offenen Vollzugs in Magdeburg.

Magdeburg - „Ich habe einen Menschen getötet. Ich verdiene lebenslänglich“. Das waren die letzten Worte von Wolfgang S. im Mordprozess am 24. August 2011 vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Halle. Der damals 56-Jährige hatte seine Ehefrau von hinten mit einer Bratpfanne gegen den Kopf geschlagen (Mordmotiv „Heimtücke“), sie gewürgt, mit einer Keramikblumensäule sowie einer Glasschale auf die 52-Jährige eingeschlagen, und sie schließlich mit Messerstichen getötet. Das Gericht erkannte auf Mord und somit eine lebenslängliche Haftstrafe.

Trotz der Intensität, mit der der Halle-Neustädter einen blutigen Schlussstrich unter seine 32 Jahre währende Ehe gezogen hat, ist Helmut S. kein mordgieriger Unmensch. Im Gegenteil: Seit seiner 13-monatigen Untersuchungshaft im „Roten Ochsen“ Halle und der darauffolgenden Haft in Burg-Madel gilt er als Vorzeige-Lebenslänglicher und fällt damit aus dem üblichen Rahmen dieser Verurteiltengruppe, wie auch Anstaltsleiterin Ulrike Hagemann unumwunden einräumt. Nach der Tat wusste ich, was kommt.

Dafür gibt es viele Gründe. So hat S. von Anbeginn die Tat zugegeben und seine Strafe angenommen. Und selbst, als ihm während des Prozesses geraten worden war, zum Bratpfannenschlag zu schweigen (was sein Recht gewesen wäre), hatte er auf Mord bestanden und dadurch der Kammer die Möglichkeit genommen, ihn „nur“ wegen Totschlag zu verurteilen. Eine Entscheidung „im Zweifel für den Angeklagten“ wäre möglich gewesen, was lebenslang ausgeschlossen hätte. „Gnadenlos ehrlich“, nennt die JVA-Chefin das Verhalten des Verurteilten.

Mord an Ehefrau: „Das Urteil war gerecht und fair“

„Nachdem ich die Tat begangen hatte, wusste ich, was kommt. Das Urteil war gerecht und fair“, sagt der 68-Jährige auf einer Bank im Innenhof des offenen Vollzugs zwischen Magdeburger Landgericht und Innenministerium.

Im Gegensatz zu den meisten Strafgefangenen, die vorgeben, unschuldig im Gefängnis sitzen oder andere für ihre Straftaten verantwortlich machen, rückt S. auch zwölf Jahre nach dem Geschehen keinen Millimeter von seiner Verantwortung ab.

„Es gibt eine Erklärung, aber keine Entschuldigung“, sagt der Knast-Rentner. „Unsere Ehe war schon lange keine Ehe mehr – nur noch eine Qual.“ Zu den Partnerschaftsproblemen seien Schulden gekommen. In der Nacht vor einer angedrohten Zwangsräumung wegen Mietschulden, von denen er lange nichts gewusst habe, seien ihm Suizidgedanken durch den Kopf gegangen, „aber auch, wie ich das Problem anders aus dem Weg räumen könnte. Einen konkreten Mordplan hatte ich aber nicht.“

Als er morgens mit seiner vier Jahre jüngere Ehefrau noch einmal reden wollte, habe sie wie immer abgewinkt und gesagt, dass ihr die Sache am A.... vorbeigehe. „Ich war im Tunnel und habe sie umgebracht.“

Die Erkenntnis aus diesen angestauten Disharmonien, die er Mitgefangenen immer wieder vermittele: „Sprecht über Probleme, versucht miteinander zu reden, den anderen zu verstehen, aber auch zu sagen, was euch selbst bewegt.

Ich werde ein Leben lang für meine Tat büßen“, sagt S. „Auch, wenn ich eines Tages wieder draußen bin. Und das ist auch richtig so.“

Sein erster Tag in der Untersuchungshaft hat sich ihm ins Gedächtnis eingebrannt. „Da war ein großer, leerer Raum. Alles war vorbei“, und er atmet mit dieser Erinnerung im Kopf schnaufend aus.

Der Angeklagte 2011 beim Mordprozess vor dem Landgericht Halle. Er wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Katrin Wurm

S. verbrachte die erste Woche in der sogenannte Kamerazelle, einem Haftraum der 24 Stunden am Tag überwacht wird. Hagemann: „Besonders bei Menschen, die das erste Mal in einer Haftanstalt sind und möglicherweise einen Haftschock haben, wird so verhindert, dass sie Suizid begehen.“

„Ich hatte ja überhaupt keine Erfahrungen mit dem Vollzug“, so der Langstrafler. „Man muss sich durchfragen, wie alles funktioniert, Vieles neu lernen, um zurecht zu kommen. Und dabei darf man sich nicht hängen lassen, sondern sich vom ersten Tag an das Ungewohnte, an die Regeln halten, um nicht unterzugehen.“

Er habe während der vergangenen zwölf Jahre sehr viel über sich selbst erfahren. „Begonnen hat das eigentlich schon in der U-Haft. Am zweiten Tag kam eine Ordensschwester zu mir – Maria-Basilia –, die sich anbot, mit mir zu sprechen. Sie hat es während der nächsten Monate verstanden, Dinge aus mir herauszulocken, über die ich vorher mit niemanden geredet hatte.“

Geholfen habe ihm, dass seine Familie von Anfang an zu ihm gehalten habe. „Ein wichtiges Kriterium für eine aussichtsreiche Resozialisierung“, weiß Hagemann.

JVA Burg: Alle Angebote im Knast angenommen

„Ich habe fast alle Angebote der JVA angenommen“, sagt S. „Sozialen Dienst, Arbeit und Psychotherapie. Letzteres war hart, ich konnte Nächte lang nicht schlafen, war schweißgebadet. Die Therapie fühlte sich an, wie mit glühenden Eisen in der Wunde herumwühlen. Aber die Therapie kann ich nur jedem, der sich in einer ähnlichen Situation wie ich befindet, empfehlen. Die war Gold wert.“

Bevor er Rentner wurde, habe er zudem die Arbeitsangebote genutzt.“ Begonnen habe es mit Bohren und Feilen. Als der Meister gesehen habe, wie der gelernte Fahrzeugschlosser und Kfz-Mechaniker mit den Werkzeugen umging, habe er ihn sofort an die Drehbank gestellt. „Wir haben zum Beispiel Kopien der, Himmelsscheibe von Nebra’ gefertigt.“

Später wurde er als zuverlässiger Strafgefangener ohne Drogenprobleme als Hausarbeiter zum medizinischen Dienst der Haftanstalt delegiert: reinigen, desinfizieren, Hilfsarbeiten. „Da hat es so manche Anfrage von Mitgefangenen gegeben, ,etwas zu besorgen’. Das habe ich natürlich abgelehnt.“

Er lese viel. Am liebsten historische Bücher und Romane von Charles Bukowski. „Es müssen wohl so an die 300 Bücher gewesen sein – manche habe ich mehrfach gelesen.“

Als er gefragt worden sei, ob er im Chor „Klangzeit“ der Haftanstalt mitmachen wolle, habe er erst gezögert, dann aber doch zugesagt. „Ich habe wieder Noten gelernt und die Auftritte, zum Beispiel im Elbauenpark, in der Adventszeit in Kirchen oder der JVA sind etwas ganz Besonderes“, so der Mann, den viele Mithäftlinge mit der vertrauten Bezeichnung „Vater“ oder „Opa“ anreden.

S. hat sich in Burg so etwas wie einen Namen gemacht. Nicht mit Muskeln oder großer Klappe, sondern mit seiner Hilfsbereitschaft. „Es gibt in der JVA sehr viele Menschen, die kaum lesen und schreiben können. Ich habe ihnen Hilfe angeboten – Zeit habe ich ja genug.“ Und das sonnige Gemüt kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, als er sagt: „Wenn jemand etwas ausfüllen muss und es an der Rechtschreibung hapert, kann es schon mal sein das von der Etage über mir jemand hinter dem vergitterten Fenster fragt: Opa, schreibt man das Wort mit oder ohne h, und ich dann auf demselben Wege von unten antworte: mit.“ Mit Blick auf seine Mitgefangenen sagt er: „Wir sind alles Menschen. Viele, die hier einsitzen, hatten durch ihre Biografien kaum eine Chance im Leben.“

Nach 15 Jahren raus aus dem Knast – ohne Probleme? Das sei ein Irrglauben sagt die Burger JVA-Chefin. Da müsse schon das Umfeld stimmen, sagt sie. S. arbeite beanstandungsfrei seinen Vollzugsplan Schritt für Schritt ab. Und auch als Rentner liegt er nicht auf dem Bett vor der Glotze. In Burg hatte er zum Schluss die höchste Vertrauensstellung in der JVA – er war für die Reinigung der Zimmer der Anstaltsleitung zuständig. Und heute hilft S. noch stundenweise im „Offenen“.

Die Lockerungen habe 2017 mit Ausführungen begonnen. „Das Ziel kann man selbst bestimmen. Nur zum Einkaufen oder in eine Gaststätte kam für mich nicht in Frage. Stattdessen: Kultur, Ottomuseum, oft zum Dom, Rotehornpark – das waren meine Ziele.“

Dann kam der Ausgang mit der Familie, was nicht die Norm ist. „Manchmal sind wir vier bis zehn Leute.“ Seit vergangenem Jahr hat der 68-Jährige sein „Zimmer“ im offenen Vollzug. „Maximale Lockerungsstufe“ sagt Hagemann.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Hafttür für S. 2025 endgültig öffnet, ist hoch. Und der Mann, der Jahre lang in Sicherheitsunternehmen gearbeitet hat, hat Zukunftspläne und Ideen“: „Die Familie hat gesagt, mach dir keine Sorgen. Wir helfen dir. Du bist nicht alleine.“ Er werde vorerst zum Sohn nach Halle gehen. Sehr freue er sich darauf, wieder draußen schwimmen zu gehen.