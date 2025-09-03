Nach Nazi-Vorwürfen ist die Prüfung des Klubs noch nicht abgeschlossen.

Nazi-Vorwürfe, Freibad-Schlägerei und ein AfD-Politiker: Landessportbund hat Klötzer Kampfsportverein weiter im Visier

Magdeburg. - Der Landessportbund hat die Prüfung des Kampfsportvereins Klötze noch nicht abgeschlossen. „Seit März 2025 stehen wir in regelmäßigem Austausch mit den zuständigen Behörden“, berichtet LSB-Sprecher Hanif Shangama. Da noch polizeiliche Ermittlungen liefen, könne der LSB zu konkreten Einzelergebnissen derzeit keine Details nennen.