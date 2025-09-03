weather wolkig
  3. Umstrittener Sportverein: Nazi-Vorwürfe, Freibad-Schlägerei und ein AfD-Politiker: Landessportbund hat Klötzer Kampfsportverein weiter im Visier

Nach Nazi-Vorwürfen ist die Prüfung des Klubs noch nicht abgeschlossen.

Von Antonius Wollmann und Alexander Walter 03.09.2025, 20:52
AfD-Politiker Thomas Korell ist Vorsitzender des Klötzer Vereins.
AfD-Politiker Thomas Korell ist Vorsitzender des Klötzer Vereins. Foto:dpa

Magdeburg. - Der Landessportbund hat die Prüfung des Kampfsportvereins Klötze noch nicht abgeschlossen. „Seit März 2025 stehen wir in regelmäßigem Austausch mit den zuständigen Behörden“, berichtet LSB-Sprecher Hanif Shangama. Da noch polizeiliche Ermittlungen liefen, könne der LSB zu konkreten Einzelergebnissen derzeit keine Details nennen.