Journalist Alexander Teske hat sechs Jahre bei der „Tagesschau“ gearbeitet. In einem Buch blickt er hinter die Kulissen und erzählt in Magdeburg, was falsch läuft.

Magdeburg. - „Flaggschiff in Schieflage“ titelte Alexander Teske einen Beitrag im Januar in der Tageszeitung taz. Mit Flaggschiff meinte er die „Tagesschau“, die 20-Uhr-Nachrichtensendung der ARD, über die er ein Buch schrieb. „inside Tagesschau“ war im Januar erschienen. Teske führt auf 300 Seiten hinter die Kulissen der wichtigsten Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen, die allabendlich viele Millionen Zuschauer erreicht – und das, obwohl die Menschen zunehmend nachrichtenmüde geworden sind.