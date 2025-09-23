Ein 33-Jähriger aus der Egelner Mulde, der vom Amtsgericht Aschersleben zu Haft verurteilt wurde, ist nicht zur Berufungsverhandlung in Magdeburg erschienen.

Egelner Mulde/Magdeburg - Der Strafverteidiger des 33 Jahre alten Angeklagten legte noch vor dem Aufruf zur Berufungsverhandlung dem Vorsitzenden Richter Uwe Majstrak ein Attest des Mannes aus der Verbandsgemeinde Egelner Mulde vor. Darin wurde bestätigt, dass Tobias D. krank geschrieben ist und zum Zahnarzt muss. Nach Aussagen von Rechtsanwalt Peter May sei sein Mandant am Morgen mit einem Moped gestürzt und habe sich Gebissverletzungen zugezogen.