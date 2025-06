Das Oberlandesgericht Naumburg hat überraschend bereits am Donnerstag (12. Juni) eine Entscheidung über die Fortdauer des Haftbefehles getroffen. Die Sechs-Monats-Frist zur Prüfung endete erst am 21. Juni.

Magdeburg - Überraschend hat bereits am Donnerstag (12. Juni) der zuständige Senat des Oberlandesgerichtes Naumburg einen Beschluss zur Fortdauer des am 21. Dezember 2024 verkündeten Haftbefehles gegen den 50-jährigen Taleb A. aus Saudi-Arabien gefasst. Der Beschuldigte sitzt seit seiner Festnahme nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt in Sachsen in Untersuchungshaft.