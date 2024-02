Eine Anwältin prangert personelle Zustände am Familiengericht Köthen an. Es geht um langes Warten auf Termine und schriftliche Entscheidungen.

Personalnot am Amtsgericht Köthen - Brandbrief an Justizministerin Weidinger

Foto: Rolf Lotys CC BY 4.0

Das Amtsgericht in Köthen (Anhalt-Bitterfeld).

Köthen/Magdeburg - Familienanwältin Andrea Schmidt läutet in Köthen die Alarmglocken. Grund dafür ist, dass es am Amtsgericht der Stadt in Familiensachen seit längerem nur zäh vorangeht. Die 33-Jährige nennt zwei Beispiele: