Autorennen Rallye in Afrika: Mit dem Trabi aus Sachsen-Anhalt durch die kenianische Wüste

Vom 9. bis 18. Dezember findet in Kenia zwischen Mombasa und Ukunda über rund 3500 Kilometer die „East African Safari Classic Rally“ statt. In einem der 60 Fahrzeuge wird ein Sachsen-Anhalter sitzen - der rallyeerfahrene Michael Kahlfuss aus Möser (Jerichower Land) in seinem Trabant 600 T.