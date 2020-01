In Könnern im Salzlandkreis ist am Dienstag eine Frau überfallen worden. Sie wollte nur schnell Geld eines Supermarktes wegbringen.

Könnern (vs) l Zu einem Raubüberfall ist es am Dienstagmittag in Könnern (Salzlandkreis) gekommen. Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, habe sich der Überfall gegen 12.20 Uhr in der Bernburger Straße ereignet. Dabei wurde eine Frau ausgeraubt. "Auf Höhe des Hotels 'Zum goldenen Ring' wurde Sie von einer männlichen Person angesprochen und aufgefordert die Tageseinnahmen herauszugeben", erklärte Polizeisprecher Marco Kopitz.

Die Frau habe lediglich die Einnahmen des örtlichen Rewe-Marktes wegbringen wollen. Nachdem sich das Opfer weigerte, die Einnahmen herauszugeben, wurde sie zu Boden geschubst. Der Unbekannte erbeutete Geld im unteren fünfstelligen Bereich. Die Frau wurde leicht verletzt, der Täter flüchte. Die Polizei beschreibt den Räuber wie folgt.

etwa 185cm groß

25 - 30 Jahre alt

schlank, mit sehr hellen strubbeligen Haare

bekleidet mit Kapuzenpullover, Jogginghose

osteuropäischer Phänotyp

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, vor allem nach einem Augenzeugen, Fahrer eines schwarzen Hyundai SUVs. Der hatte kurz nach dem Überfall angehalten und anderen Zeugen Bescheid gegeben, ist der Polizei aber noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizei des Salzlandkreises, gern auch telefonisch unter 03471-3790.