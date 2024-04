Burg - Mit einem Aktionstag und einer Sternfahrt wird am 4. Mai 2024 die Radelsaison auf dem Elberadweg eröffnet. Das Ziel ist dabei die Trogbrücke bei Hohenwarthe im Jerichower Land.

Tolle Aktion: Mit dem Wasserstraßenkreuz bei Hohenwarthe als Ziel sollen die geführten Fahrradtouren am Vormittag in Rogätz, Magdeburg und Burg gestartet werden, wie die Kreisverwaltung wissen lässt. Der Landkreis hat sich mit dem Landkreis Börde und dem Magdeburger Tourismusverband Elbe-Börde-Heide zusammengetan, um möglichst viele Mitfahrer ins Rollen zu bringen.

Feier und Brücken-Führungen

Treffpunkt für die etwa 13 Kilometer lange Tour durch das Jerichower Land soll um 10.30 Uhr der Bahnhofsvorplatz in Burg sein, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Platz ist jüngst auf eine Stufe mit dem Vorplatz vom Bahnhof in Wien gehoben worden.

Während der etwa einstündigen Fahrt zum Wasserstraßenkreuz werde auf Höhe Rogätz ein neues Teilstück des Elberadweges befahren. Und: „Dank dieser Streckenerweiterung ist nunmehr eine alternative Rundtour durch die Landkreise Börde und Jerichower Land möglich.“

Lesen Sie auch: Nimmt Russland die Trogbrücke für einen Anschlag ins Visier?

Nach Ankunft der verschiedenen Fahrradgruppen an der Trogbrücke und einem gemeinsamen Erinnerungsfoto sollen direkt im Anschluss die Teilnehmer zu einem Fest der Jugendfeuerwehr Hohenwarthe eingeladen werden. Sie begeht am Wasserstraßenkreuz an dem Tag ihr 30-jähriges Bestehen, so der Hintergrund.

Führungen und Informationen zu Ausflugszielen

Neben Schauvorführungen der Feuerwehr, einem Brandsimulator und Outdoor-Spielen sollen auch Brücken-Führungen angeboten werden. Teilnahmegebühr: drei Euro. Zudem werden Experten der Organisatoren über viele weitere Ausflugsziele in der Region informieren.

Die Teilnahme an der Sternfahrt ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.