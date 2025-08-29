Das historische Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland im Salzlandkreis wird am 5. September gefeiert.

Pretzien - Es beginnt alles 1865 mit einer Denkschrift an die Preußische Regierung über die „Elbenauer Deichregulierung“. In den Jahren zuvor hatte es immer wieder heftige Proteste nach Überschwemmungen aus der Region östlich der Elbe gegeben. So sind in Chroniken zwischen 1655 und 1865 allein fünf Hochwasser besonders hervorgehoben. Darunter das Elbehochwasser von 1862, das Magdeburg massiv bedrohte und schwere Schäden in den östlichen Niederungen anrichtete. Die Bauern beschwerten sich, dass sie um ihr Hab und Gut gebracht werden. Fabriken, die im Zuge der Industrialisierung entlang der Elbe entstanden, müssen ihre Produktion stoppen, einige saufen regelrecht ab.