Bildungsministerin Karin Prien kündigt in Magdeburg an, Voraussetzungen für Pflichtprüfungen zu schaffen. Zudem will sie eine Kommission zur Handynutzung in Schulen einrichten.

Kommen bald Sprachtest vor der Einschulung?

Magdeburg. - Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) hat bei ihrem Antrittsbesuch in Sachsen-Anhalt angekündigt, seitens des Bundes die Voraussetzungen für verpflichtende Sprachtests für alle Schüler vor der ersten Klasse schaffen zu wollen. „Ohne Sprache ist Bildungserfolg nicht möglich“, betonte Prien bei einer Pressekonferenz gestern in Staatskanzlei. Alle Kinder müssten die Chance, aber auch die Verpflichtung haben die deutsche Sprache zu erlernen.