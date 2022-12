In Magdeburg wird bei „Dinner for One“ eingeschenkt

„Die gleiche Prozedur wie jedes Jahr, James!“, sagt Miss Sophie im Kultklassiker „Dinner for One“. Der Satz ist Programm geworden – im Fernsehen und im Magdeburger Theater an der Angel. Seit Silvester 2001 wird im Haus der Angler eingeschenkt, gestolpert, gelacht.

„Cheerio, Miss Sophie!“: Die Inszenierung zu „Dinner for One“ im Theater an der Angel hat Kultstatus. Mehr als zwei Jahrzehnte schon schlüpfen die beiden Schauspieler Ines Lacroix und Matthias Engel in die Rollen von Miss Sophie und Butler James.

Magdeburg - Kein Silvester ohne den Schwarz-Weiß-Sketch des britischen Komikers Freddie Frinton über den 90. Geburtstag von Miss Sophie (May Warden). Wie Karpfen und Sekt gehört „Dinner for One“ zum Jahreswechsel dazu. Allein fünfzehn Mal wird der Kurzfilm am 31. Dezember im Ersten und in den dritten Programmen gesendet.