Die Zahl der Buchhandlungen in Sachsen-Anhalt ist stabil geblieben. Der Börsenverein sieht die Branche aber vor vielen Herausforderungen.

Magdeburg. - „Es braucht die kleinen Buchhandlungen, die einem Buch Nachdruck verleihen, die Orientierung bieten“, sagte der 2016 verstorbene Publizist Roger Willemsen zur ersten „Woche Unabhängiger Buchhandlungen“ im Jahr 2015. Zehn Jahre später richtet sich der Blick anlässlich der am 1. November beginnenden Aktionswoche wieder auf die inhabergeführten Buchhandlungen. Mehr als 1000 von ihnen präsentieren sich als Lieblingsorte, sagte Dorothea Junk vom Organisationsteam. Auch in Mitteldeutschland sind Lesungen, Verlagspräsentationen, Signierstunden geplant.