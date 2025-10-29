Preise für Regionlvermarkter zwischen Arendsee und Zeitz für ihre guten Produkte und Nähe zum Kunden. Volksstimme stellt die Gewinner vor.

Magdeburg - Der kanariengelbe „Keiler II“ rodet auf einem 45-Hektar-Schlag vor den Toren Dodendorfs im Bördekreis jeweils zwei Reihen mit mehligkochenden Kartoffeln der Sorte „Lilly“. „Absolut schonend“, sagt Landwirt Sebastian Hauser, „nicht aggressiv, denn wir setzen auf hohe Qualität bei unseren Speisekartoffeln. Etwas anderes würden unsere Kunden auch nicht abnehmen.“ Und die Sorgfalt ziehe sich durch den gesamten Ernteakt. Was über Siebe und Bänder auf den Lkw landet, lässt die Herzen der Knollen-Liebhaber höher schlagen.