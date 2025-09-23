Die Magdeburger Autorin Sophie Herbst erfüllt sich mit ihrem ersten Jugendbuch einen Lebenstraum. Aufgeben war für sie „keine Option“ - weder beim Schreiben, noch bei ihrer Krebs-Erkrankung.

Magdeburger Autorin lässt sich weder von Krebs noch von Absagen unterkriegen

Sophie Herbst macht es sich in ihrem Schreib- und Lesesessel bequem.

Magdeburg - Manchmal ist es schwer zu sagen, ob man gerade am Anfang oder am Ende von etwas steht. Mit diesen Worten beginnt der Roman „Wenn heute unser Morgen wäre“ von Sophie Herbst. Mit diesem einen Satz ließe sich aber auch das Leben der 30-jährigen Magdeburgerin bis zum heutigen Tag, dem Tag des Erscheinens ihres ersten Jugendbuches, einleiten.