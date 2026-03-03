Schriftstellerin Annett Gröschner wurde als Mainzer Stadtschreiberin erstmals zur Filmemacherin. Die Premiere der ZDF/3sat-Produktion gibt es in ihrer Geburtsstadt Magdeburg.

Magdeburg. - Annett Gröschner ist Schriftstellerin. Erst im vergangenen September war ihr vielbeachteter Roman „Schwebende Lasten“ für den Deutschen Buchpreis nominiert. Da lebte die gebürtige Magdeburgerin, die seit Mitte der 1980er Jahre in Berlin wohnt und arbeitet, auf Zeit gerade in Mainz. Sie war 2025 Stadtschreiberin in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, die alljährlich den renommierten Literaturpreis gemeinsam mit ZDF und 3sat vergibt. Es gibt ein Jahr Wohnrecht in der Stadtschreiberwohnung und das Angebot, sich in ein neues Metier zu wagen, nämlich gemeinsam mit den Sendern einen Film zu produzieren.