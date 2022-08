Schwere Zeiten: So läuft es in diesem Sommer mit Konzerten in Sachsen-Anhalt 

Magdeburg - Die Rolling Stones in Berlin auf der Waldbühne waren ausverkauft, das Konzert des US-amerikanischen Rap-Stars 50 Cent in der Berliner Mercedes-Benz-Arena war innerhalb weniger Tage verkauft. „Internationale Acts wie 50 Cent laufen gut, deutsche Acts sind wesentlich schwieriger zu verkaufen“, sagt Burghard Zahlmann, Geschäftsführer von Concertbüro Zahlmann, seit 1990 Konzertveranstalter. „Das gesamte Geschäft ist sehr durchwachsen. Es gibt Veranstaltungen, bei denen wir es uns nicht erklären können, warum so wenige Besucher kommen“, so der Event-Manager aus Berlin.