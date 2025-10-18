weather wolkig
Ruth und Dieter Heinemann aus Gröningen sind seit 50 Jahren beide Meister – sie ist Friseurin, er Maler. Wie sie sich kennenlernten, Schicksalsschläge überwanden und nun mit ihrer großen Familie feiern.

Von Robert Gruhne 18.10.2025, 06:57
Dieter und Ruth Heinemann wohnen in Gröningen und haben beide seit 50 Jahren einen Meistertitel.
Gröningen - Sie glänzen als Fachexperten, Unternehmer und Vorbilder: So beschreibt die Handwerkskammer Magdeburg ihre in diesem Jahr geehrten Altmeister. Darunter ist auch ein goldenes Meister-Ehepaar aus Gröningen – laut Kammer eine absolute Seltenheit. Und ohne den Meister hätten sich Dieter und Ruth Heinemann wohl gar nicht erst kennengelernt.