Ruth und Dieter Heinemann aus Gröningen sind seit 50 Jahren beide Meister – sie ist Friseurin, er Maler. Wie sie sich kennenlernten, Schicksalsschläge überwanden und nun mit ihrer großen Familie feiern.

Extrem selten: Paar aus Gröningen machte vor 50 Jahren gemeinsam den Meister

Dieter und Ruth Heinemann wohnen in Gröningen und haben beide seit 50 Jahren einen Meistertitel.

Gröningen - Sie glänzen als Fachexperten, Unternehmer und Vorbilder: So beschreibt die Handwerkskammer Magdeburg ihre in diesem Jahr geehrten Altmeister. Darunter ist auch ein goldenes Meister-Ehepaar aus Gröningen – laut Kammer eine absolute Seltenheit. Und ohne den Meister hätten sich Dieter und Ruth Heinemann wohl gar nicht erst kennengelernt.