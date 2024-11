Elegant wie immer: Am Sonnabend sang Max Raabe in Begleitung des Palast Orchesters in Magdeburg.

Magdeburg. - Elegant steht er da, der Max Raabe, so, wie man ihn kennt. Schwarze Fliege, Jackett, weißes Einstecktuch. Die Haare akkurat nach hinten gekämmt. Seitenscheitel, etwas Pomade. „Marie, Marie, ich bin verliebt in sie“, säuselt der Bariton in sein Nostalgiemikrofon. Die Hände liegen an der Hosennaht. Raabe steht kerzengerade. Er ist ein Minimalist in Gestik und Mimik.