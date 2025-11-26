weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Sachsen-Anhalt hat 100.000 Minijobber: Debatte um Abschaffung: Diese Vor- und Nachteile hat ein Minijob

Sachsen-Anhalt hat 100.000 Minijobber Debatte um Abschaffung: Diese Vor- und Nachteile hat ein Minijob

In Sachsen-Anhalt gibt es 100.000 Minijobber. Einige CDU-Politiker fordern eine teilweise Abschaffung der geringfügigen Beschäftigung. Welche Pläne im Raum stehen und was das für die Arbeitnehmer bedeuten würde.

Von Robert Gruhne 26.11.2025, 05:48
Viele Minijobber arbeiten in der Gastronomie.
Viele Minijobber arbeiten in der Gastronomie. Symbolfoto: dpa

Magdeburg - Gewerkschaften und SPD kritisieren den Minijob schon lange als Garantie für Altersarmut. Nun fordern auch CDU-Politiker seine teilweise Abschaffung. „Unser Ziel ist es, Menschen in sozialversicherungspflichtige Arbeit zu bringen, damit sie im Alter von ihrer Rente leben können“, sagt Sepp Müller, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Wittenberg und Mitglied der Arbeitnehmergruppe seiner Fraktion.