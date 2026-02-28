Das Gaststätten-Sterben in Sachsen-Anhalt schreitet voran. Zehn Prozent der Gemeinden haben keine gastronomischen Betriebe mehr. Dafür gibt es laut Experten vor allem einen Grund.

Diese Orte in Sachsen-Anhalt haben keine Gastronomie mehr

In Sachsen-Anhalt gibt es immer mehr Orte ohne Gastronomie.

Magdeburg/Neuenhofe - Keine Kneipe weit und breit – so geht es immer mehr Orten in Sachsen-Anhalt. Mittlerweile sind mehr als zehn Prozent der Gemeinden im Land ohne einen einzigen gastronomischen Betrieb. Eine davon ist die Gemeinde Westheide (Landkreis Börde) in der Colbitz-Letzlinger Heide.