Das Energie-Unternehmen Enertrag will ab 2025 grünen Wasserstoff in Osterweddingen produzieren – mit Strom aus dem eigenen Windpark. Für die Anlage müssen aber erst die Zauneidechsen umziehen.

Enertrag will ab 2025 grünen Wasserstoff in Osterweddingen herstellen

Enertrag baut zwischen Autobahn 14 und Euroglas in Osterweddingen eine Elektrolyse-Anlage.

Osterweddingen - Der Wind weht, die Sonne scheint. „Wunderbar erneuerbares Wetter“, findet Tobias Bischof-Niemz, Vorstandsmitglied von Enertrag. Das Energie-Unternehmen aus der Uckermark will in Osterweddingen, neben der Autobahn 14 bei Magdeburg, grünen Wasserstoff herstellen. Dafür braucht es Wasser und jede Menge Strom.

Enertrag hat bei Klein Oschersleben, etwa 18 Kilometer weiter, seit fast 20 Jahren einen Windpark – das Windfeld Sonnenberg. Von dort soll der Strom in die Wasserstoff-Anlage geleitet werden, wenn er günstig ist und viel produziert wird. Dafür soll eine direkte Leitung dienen, ohne Umwege über das allgemeine Stromnetz. „Das verringert die Volatilität im Stromsystem“, sagt Bischof-Niemz.

Intel als Abnehmer von grünem Wasserstoff aus Osterweddingen?

Die Anlage im Industriepark besteht aus mehreren Schiffscontainern und Tanks. Das Unternehmen Elogen liefert zwei Elektrolyseure mit jeweils fünf Megawatt Leistung. Jährlich will Enertrag damit 900 Tonnen Wasserstoff herstellen. Das reicht laut Bischof-Niemz, um bis zu 60 Schwerlast-Lkws zu betreiben.

Enertrag will Elektrolyseure der Firma Elogen nutzen. Die abgebildete Anlage aus Schiffscontainern hat eine Leistung von fünf Megawatt. In Osterweddingen sollen zu Beginn zwei gebaut werden. Visualisierung: Elogen

Der Landkreis Börde habe Interesse am Einsatz von Wasserstoff für den Busverkehr, sagte Landrat Martin Stichnoth (CDU) beim Spatenstich am 13. Mai. Der Verkehrsbereich soll aber nicht der einzige Abnehmer für den grünen Wasserstoff sein.

Enertrag investiert in Osterweddingen 30 Millionen Euro

Enertrag verhandelt mit lokalen Industrie-Unternehmen, etwa aus der Glasindustrie. Gerade im Hochtemperaturbereich ist es nicht immer möglich, Prozesse direkt zu elektrifizieren. Der Einsatz von grünem Wasserstoff kann die CO2-Emissionen reduzieren. Auch Intel benötige das Gas, sagt Bischof-Niemz. Zudem schaffe der Netzbetreiber Ontras die Voraussetzungen, um das Gas ins Erdgasnetz und später ins Wasserstoff-Netz einzuspeisen.

„In Osterweddingen entsteht im Kleinen, was wir uns für die ganze Bundesrepublik als Energie- und Wärmewende vorstellen“, sagte Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD). Verschiedene Energiesektoren würden hier klug gekoppelt.

Enertrag investiert in der ersten Phase rund 30 Millionen Euro in die Anlage. Die Leistung könnte am Standort später auf mehr als 100 Megawatt erhöht werden.

Elektrolyseur in Osterweddingen soll 2025 in Betrieb gehen

Momentan ist grüner Wasserstoff noch teurer als grauer, der mit fossilen Brennstoffen hergestellt wird. Der Preisunterschied in der Produktion beträgt laut Tobias Bischof-Niemz das Drei- bis Fünffache. Hinzu kommen beim grauen Wasserstoff allerdings noch die CO2-Kosten. Der Enertrag-Vorstand erwartet in den nächsten Jahren ein Angleichen der Kosten. „Wir sind in der Hochlaufphase, da, wo die Solarindustrie vor 20 Jahren war“, meint Bischof-Niemz. Damals habe Solarstrom noch das Acht- bis Zehnfache von heute gekostet.

Die Elektrolyse-Anlage in Osterweddingen soll 2025 in Betrieb gehen. Vorher werden Archäologen das Gelände untersuchen, voraussichtlich im Juni.

Aktuell fängt Enertrag noch die streng geschützten Zauneidechsen, die auf der Wiese leben. Mit Hilfe von Zäunen rund um die Fläche werden die Tiere in Eimer geleitet, wo sie Schatten und Wasser haben. Einmal täglich kommt ein Mitarbeiter und bringt sie in ein nahe gelegenes Habitat. Bisher sind so bereits etwa zehn Tiere umgezogen. Gelbes Flatterband sorgt außerdem dafür, dass keine Vögel auf der Wiese ihre Nester bauen.