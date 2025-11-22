Die Inhaber von Möbel Müller in Thale haben einen Nachfolger gefunden. Philipp Hallermann hat das Möbelhaus übernommen. Damit wurde er nicht nur Möbelhändler, sondern auch Museumsdirektor.

Er übernahm ein Möbelhaus - und bekam ein Museum dazu

Anke und Frank Müller gaben ihr Möbelhaus in Thale an Philipp Hallermann (vorne) ab.

Thale - Einen „richtigen Möbelladen“ wollten die Müllers Ende der Neunziger haben, nachdem sie mehrere Jahre gebrauchte Möbel verkauft hatten. Vor 25 Jahren öffnete also „Möbel Müller“ in Thale seine Türen und wurde seither zu einer festen Größe im Harz. „Aber irgendwann muss man darüber nachdenken, was aus dem Lebenswerk wird“, sagt Frank Müller. Mit Anfang 60 gingen er und seine Frau auf Nachfolger-Suche.