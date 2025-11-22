Unternehmen in Sachsen-Anhalt Interesse an Selbstständigkeit gesunken - „Uns fehlt es an Gründern“

Antje Bauer engagiert sich für mehr Unternehmensnachfolgen in Sachsen-Anhalt und spricht über den Ruf der Selbstständigkeit, die wenigen Gründungen im Land und was das für Folgen hat.