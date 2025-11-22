weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Unternehmen in Sachsen-Anhalt: Interesse an Selbstständigkeit gesunken - „Uns fehlt es an Gründern“

Antje Bauer engagiert sich für mehr Unternehmensnachfolgen in Sachsen-Anhalt und spricht über den Ruf der Selbstständigkeit, die wenigen Gründungen im Land und was das für Folgen hat.

Von Robert Gruhne 22.11.2025, 05:20
Antje Bauer ist Sprecherin des Netzwerks Unternehmensnachfolge Sachsen-Anhalt. Foto: IHK

Magdeburg - Das Image der Selbstständigkeit hat arg gelitten. Antje Bauer, Sprecherin des Netzwerks Unternehmensnachfolge Sachsen-Anhalt, spricht über die Gründe dafür und welche Konsequenzen das hat.