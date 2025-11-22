Laura Habener hat eine Konditorei mit Café in ihrem Heimatdorf eröffnet - mit einem in der Region bisher einzigartigen Angebot. Ihr Erfolg hat mehrere Gründe.

Wie eine 24-Jährige eine Konditorei auf dem Land zum Erfolg führt

Tarthun - Eine Konditorei in einem 800-Einwohner-Dorf klingt nicht unbedingt wie ein Erfolgsrezept. Aber als Laura Habener im April ihr Geschäft in Tarthun eröffnete, standen die Kunden bis zu zwei Stunden an. „Wir wurden überrannt“, sagt die 24-Jährige. Auf den Ansturm hat die Unternehmerin sorgfältig hingearbeitet.