weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Regionale Wirtschaft
    4. >

  4. Haushaltswaren-Discounter pleite: Groschen-Markt: Das bedeutet die Insolvenz für die zwölf Filialen in Sachsen-Anhalt

Haushaltswaren-Discounter pleite Groschen-Markt: Das bedeutet die Insolvenz für die zwölf Filialen in Sachsen-Anhalt

Der Haushaltswaren-Discounter Groschen-Markt hat Insolvenz angemeldet. In Sachsen-Anhalt hat die Kette zwölf Filialen. Der vorläufige Insolvenzverwalter teilt mit, wie es mit den Märkten jetzt weitergeht.

Von Robert Gruhne 04.12.2025, 15:55
Das Unternehmen hinter dem Schnäppchenhändler Groschen-Markt hat einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren gestellt.
Das Unternehmen hinter dem Schnäppchenhändler Groschen-Markt hat einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren gestellt. Foto: dpa

Magdeburg - Die ostdeutsche Einzelhandelskette Groschen-Markt hat Insolvenz angemeldet. Der Haushaltswaren-Discounter hat insgesamt 47 Filialen mit 200 Mitarbeitern. Darunter sind zwölf Märkte in Sachsen-Anhalt. Der vorläufige Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann hat sich zur Zukunft der Filialen geäußert.