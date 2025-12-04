Der Haushaltswaren-Discounter Groschen-Markt hat Insolvenz angemeldet. In Sachsen-Anhalt hat die Kette zwölf Filialen. Der vorläufige Insolvenzverwalter teilt mit, wie es mit den Märkten jetzt weitergeht.

Groschen-Markt: Das bedeutet die Insolvenz für die zwölf Filialen in Sachsen-Anhalt

Das Unternehmen hinter dem Schnäppchenhändler Groschen-Markt hat einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren gestellt.

Magdeburg - Die ostdeutsche Einzelhandelskette Groschen-Markt hat Insolvenz angemeldet. Der Haushaltswaren-Discounter hat insgesamt 47 Filialen mit 200 Mitarbeitern. Darunter sind zwölf Märkte in Sachsen-Anhalt. Der vorläufige Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann hat sich zur Zukunft der Filialen geäußert.