Werk von Novartis Großes Pharma-Unternehmen kommt nach Halle: So viele Jobs entstehen
Der Pharmakonzern Novartis investiert in ein neues Werk in Halle und will hier eine „Schlüsseltechnologie“ gegen Krebs herstellen. Wie viele Jobs entstehen sollen und wo das Werk geplant ist.
Aktualisiert: 10.11.2025, 16:48
Halle - Die Pharmabranche in Sachsen-Anhalt wächst: Das weltweit tätige Pharmaunternehmen Novartis mit rund 78.000 Mitarbeitern will eine neue Produktionsstätte in Halle aufbauen.