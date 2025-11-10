weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Regionale Wirtschaft
    4. >

  4. Werk von Novartis: Großes Pharma-Unternehmen kommt nach Halle: So viele Jobs entstehen

Liveticker
Liveticker mit Videos: Richter beendet ersten Verhandlungstag - Taleb A. entschuldigt sich bei Familie des getöteten Kindes - es folgen teils wirre Aussagen
Liveticker mit Videos: Richter beendet ersten Verhandlungstag - Taleb A. entschuldigt sich bei Familie des getöteten Kindes - es folgen teils wirre Aussagen

Werk von Novartis Großes Pharma-Unternehmen kommt nach Halle: So viele Jobs entstehen

Der Pharmakonzern Novartis investiert in ein neues Werk in Halle und will hier eine „Schlüsseltechnologie“ gegen Krebs herstellen. Wie viele Jobs entstehen sollen und wo das Werk geplant ist.

Von Robert Gruhne Aktualisiert: 10.11.2025, 16:48
Der Pharmakonzern Novartis will ein Werk in Sachsen-Anhalt eröffnen.
Der Pharmakonzern Novartis will ein Werk in Sachsen-Anhalt eröffnen. Visualisierung: Novartis

Halle - Die Pharmabranche in Sachsen-Anhalt wächst: Das weltweit tätige Pharmaunternehmen Novartis mit rund 78.000 Mitarbeitern will eine neue Produktionsstätte in Halle aufbauen.