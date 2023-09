Die Immobilie in Barleben, in der Hellofresh eingemietet ist, wurde verkauft und gehört nun dem staatlichen Pensionsfonds von Singapur.

Barleben - Die Logistik-Immobilie in Barleben, in der Hellofresh und Emons eingemietet sind, hat den Eigentümer gewechselt. Sie gehört jetzt dem Unternehmen P3 Logistic Parks, das zu 100 Prozent im Besitz des Staatsfonds von Singapur ist.

Die beiden Hallen liegen direkt an der Autobahn 2 und haben eine Mietfläche von rund 59.000 Quadratmetern. Sie sind vollständig an die zwei Mieter vermietet. Auf dem Dach befindet sich eine Solaranlage. Entwickelt wurde das Areal vom Immobilien-Unternehmen Baytree.

Im Video: Standortleiterin erklärt die Technik am Hellofresh-Standort Barleben

Video: Blick hinter die Kulissen bei Hellofresh in Barleben (Kamera: Robert Gruhne, Schnitt: Bernd Stiasny)

Wie P3 Logistic Parks mitteilt, habe das Unternehmen zwei weitere Logistik-Immobilien in Leipzig und Hannover erworben. „Während sich Leipzig und Hannover bereits als etablierte Logistikmärkte erwiesen haben, erlebt Magdeburg-Barleben derzeit einen beeindruckenden Aufschwung, der unser Investment in dieser Region besonders spannend macht“, wird Sönke Ezell, Head of Investment, in der Mitteilung zitiert.

Hellofresh hat Werk in Barleben im Juni 2023 eröffnet

Für Hellofresh ändere sich durch den Verkauf nichts, teilt der Kochboxen-Hersteller mit. Ein solcher Verkauf sei ein normaler Vorgang im Geschäft mit Logistik-Immobilien. Das bestätigt auch P3 Logistic Parks. Man habe sein Portfolio vergrößern wollen und keine konkreten Pläne für die Immobilie.

Hellofresh hat seinen Standort in Barleben mit 300 Mitarbeitern im Juni 2023 eröffnet. Von dort verschickt das deutsche Unternehmen Kochboxen nach Deutschland und Österreich. Aus der benachbarten Halle versendet Emons E-Bikes und Teile für Solaranlagen für den Kunden BayWa.

P3 Logistic Parks gehört seit 2016 dem staatlichen Rentenfonds von Singapur. Im Magdeburger Süden besitzt das Unternehmen bereits die Immobilie, in der sich der Großhandel Metro befindet.