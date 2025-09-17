Die Gäste bleiben kürzer in Sachsen-Anhalt als früher, zeigt eine neue Tourismus-Studie. Die Stimmung in der Gastronomie ist betrübt. Eine Hotelchefin aus Tangermünde spricht über ihre Erfahrungen.

Hotelchefin aus Sachsen-Anhalt: „Was übrig bleibt, ist weniger geworden“

Magdeburg/Tangermünde - Der Tourismus in Sachsen-Anhalt hat das Niveau von vor der Pandemie noch nicht wieder erreicht. Dass das Geld der Gäste nicht mehr so locker sitzt wie früher, merkt Melanie Busse vom Hotel Schloss Tangermünde vor allem im Restaurant des Hauses.