In diesem Jahr sind bereits mehr Beschäftigte in Sachsen-Anhalt von einer Insolvenz ihrer Arbeitgeber betroffen als 2024. Der Anstieg hat vor allem eine Ursache.

Insolvenzen in Sachsen-Anhalt: Schon jetzt mehr Jobs betroffen als im Vorjahr

Der Parkplatz von Meyer Burger in Bitterfeld ist verwaist.

Magdeburg - Als der Autozulieferer Bohai Trimet im April Insolvenz anmeldete, war der Schock groß. Das Unternehmen hat in Harzgerode 580 Mitarbeiter. „Wir sind in großer Sorge, und können noch gar nicht abschätzen, wie es weitergeht“, sagte damals der Bürgermeister der Stadt, Marcus Weise. Damit sprach er wohl vielen Mitarbeitern aus dem Herzen.