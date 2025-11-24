Spitzenpolitiker haben in Magdeburg über die Wirtschaftspolitik diskutiert. Dabei sprach Wirtschaftsminister Sven Schulze über eine mögliche neue Ansiedlung in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg. - Die geplatzte Intel-Ansiedlung habe Sachsen-Anhalt trotz Rückzug als Investitionsort bekannt gemacht, sagte Wirtschaftsminister Sven Schulze in Magdeburg. „Intel hat uns weltweit Türen geöffnet“, meinte der CDU-Politiker. Er äußerte sich auch zu einer möglichen neuen Ansiedlung eines Unternehmens.