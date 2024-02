Der Geschäftsführer von Ambulanz Mobile in Schönebeck, Hans-Jürgen Schwarz, sieht Deutschland als Standort in Gefahr. Er fordert mehr Unterstützung für Mittelstand und Handwerk - statt für Konzerne wie Intel.

Die Wirtschaft in Deutschland schrumpft. Der Geschäftsführer von Ambulanz Mobile in Schönebeck, Hans-Jürgen Schwarz, sieht vor allem Mittelstand und Handwerk in Gefahr. Im Gespräch mit Volksstimme-Reporter Robert Gruhne fordert er ein Aussetzen der Schuldenbremse für die Wirtschaft und mehr Respekt für Unternehmer.